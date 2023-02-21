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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1882

Дата смерти

04.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

1904 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Регер Иоанн

Мать ребёнка: ?

Köppental, Aulie-Ata, Turkestan
Рождение ребёнка
23.07.1908

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Регер Гергард

Мать ребёнка: ?

Köppental, Aulie – Ata, Turkestan
Рождение ребёнка
1912

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.06.1914

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.11.1916

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
04.09.1937
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