Телятников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телятников Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1949

Дата смерти

21.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949

Отец: Телятник Иван Мусеич

Мать: Яцык Прасковья Захаровна

Рождение ребёнка
20.02.1975

Сын: Телятников Сергей Викторович

Мать ребёнка: Телятникова Альбина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телятникова Альбина Дмитриевна

Смерть
21.07.2007