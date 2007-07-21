Телятников Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1949
Дата смерти21.07.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949
Отец: Телятник Иван Мусеич
Мать: Яцык Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
20.02.1975
Сын: Телятников Сергей Викторович
Мать ребёнка: Телятникова Альбина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телятникова Альбина Дмитриевна
Смерть
21.07.2007