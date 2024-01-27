Соловьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно