Евдокия Парфениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Парфениева

Евдокия Парфениева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Парфений Иванов

Мать: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно