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Евдокия Парфениева
Евдокия Парфениева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Парфений Иванов
1778 г.р.
Мать
Марфа Иванова
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Парфений Иванов
Мать:
Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно
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