Жанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жанна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдуля

Отец ребёнка: Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вазген

Отец ребёнка: Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эдуард

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