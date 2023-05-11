Чуркин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1919
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1921
Сын: Чуркин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1923
Сын: Чуркин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1926
Дочь: Заваруй Александра Николаевна
Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1928
Дочь: Мартынович Агния Николаевна
Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна
Нижний Коен, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно