Чуркин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1919

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1921

Сын: Чуркин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1923

Сын: Чуркин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1926

Дочь: Заваруй Александра Николаевна

Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1928

Дочь: Мартынович Агния Николаевна

Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна

Нижний Коен, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Чуркина Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно