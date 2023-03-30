Коровникова Марья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровникова Марья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Коровников Степан Андреевич

Отец ребёнка: Коровников Андрей Васильевич

Панинское, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровников Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно