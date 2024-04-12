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Петров Павел Дмитриевич

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Место рождения

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

28.12.1918

Дата смерти

23.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918

Отец: Петров Дмитрий Филиппович

Мать: Петрова Елена

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Военная служба
?.10.1938
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Военная служба
24.10.1939
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Военная награда
28.02.1944
Нештонкемен
Орден "Отечественной войны 2 степени"
Военная награда
06.05.1944
Орден красной звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (клевакина) Анна Андреевна

Смерть
23.02.1945
Порен, Восточная Пруссия
Похороны
Неизвестно
Калининградская область, Багратионовский район, п. Корнево, напротив воинской части
Братская могила Советских воинов
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