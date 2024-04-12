Петров Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1918
Дата смерти23.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918
Отец: Петров Дмитрий Филиппович
Мать: Петрова Елена
Военная служба
?.10.1938
Военная служба
24.10.1939
Военная награда
28.02.1944
Нештонкемен
Орден "Отечественной войны 2 степени"
Военная награда
06.05.1944
Орден красной звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1945
Порен, Восточная Пруссия
Похороны
Неизвестно
Калининградская область, Багратионовский район, п. Корнево, напротив воинской части
Братская могила Советских воинов