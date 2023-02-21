Баранова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Тихонович

Отец ребёнка: Баранов Тихон Степанович

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Валентин Тихонович

Отец ребёнка: Баранов Тихон Степанович

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Тихон Степанович

Смерть
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
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