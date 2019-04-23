Pankovskaya (Ammon) Nellya
Место рожденияDonetsk, USSR
Дата рождения29.08.1940
Дата смерти23.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1940
Отец: Ammon Gotthold
Мать: Ammon Evgenia
Donetsk, USSR
Бракосочетание
30.12.1960
Муж: Pankovskiy Vitaly
Рождение ребёнка
06.10.1961
Сын: Pankovskiy Aleksandr
Отец ребёнка: Pankovskiy Vitaly
Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
13.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pankovskiy Vitaly
Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
23.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pankovskiy Vitaly
Astrakhanka, Kazakhstan
Место жительства
?.04.1974
Astana, Kazakhstan
Смерть
23.04.2019
Vladimir, Russia