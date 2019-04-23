Pankovskaya (Ammon) Nellya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPankovskaya (Ammon) Nellya

Pankovskaya (Ammon) Nellya

avatar

Место рождения

Donetsk, USSR

Дата рождения

29.08.1940

Дата смерти

23.04.2019

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1940

Отец: Ammon Gotthold

Мать: Ammon Evgenia

Donetsk, USSR
Бракосочетание
30.12.1960

Муж: Pankovskiy Vitaly

Рождение ребёнка
06.10.1961

Сын: Pankovskiy Aleksandr

Отец ребёнка: Pankovskiy Vitaly

Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
13.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pankovskiy Vitaly

Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
23.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pankovskiy Vitaly

Astrakhanka, Kazakhstan
Место жительства
?.04.1974
Astana, Kazakhstan
Смерть
23.04.2019
Vladimir, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close