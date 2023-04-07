Антонов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1883
Сын: Антонов Полиевкт Иванович
Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна
9 января 1884 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна
20 июля 1886 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.03.1889
Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна
3 апреля 1889 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно