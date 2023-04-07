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Антонов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Антонов Алексей Васильевич

Мать: Антонова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Антонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1883

Сын: Антонов Полиевкт Иванович

Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
9 января 1884 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
20 июля 1886 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.03.1889

Сын: Антонов Ларион Иванович

Мать ребёнка: Антонова Прасковья Ивановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
3 апреля 1889 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно