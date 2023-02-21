(Чашина) Настасья Куприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чашина) Настасья Куприянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1710 и 1719

Дата смерти

1747

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1719

Отец: Куприян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Фëкла Прокофьева

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Рождение ребёнка
1738

Сын: Чашин Пётр Прокофьев

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Чашин Параскева Прокофьева

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1747
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