(Чашина) Настасья Куприянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1710 и 1719
Дата смерти1747
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1719
Отец: Куприян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Фëкла Прокофьева
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Рождение ребёнка
1738
Сын: Чашин Пётр Прокофьев
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Чашин Параскева Прокофьева
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1747