Тимофеев Кузнецов (Тимофеев Кузнецов) Ульяния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Кузнецов (Тимофеев Кузнецов) Ульяния

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: Елизаров Кузнецов Тимофей

Мать: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
02.01.1892
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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