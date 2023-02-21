Тимофеев Кузнецов (Тимофеев Кузнецов) Ульяния
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения01.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Отец: Елизаров Кузнецов Тимофей
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
02.01.1892
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя