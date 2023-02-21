Петуненкова (Букаткина) Татьяна Иванова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
30.01.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Сын: Петуненков Никанор Семёнов
Отец ребёнка: Петуненков Семён Сергеев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1902 ст.
Дочь: Прасковья Семёнова
Отец ребёнка: Петуненков Семён Сергеев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Петуненков Семён Сергеев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно