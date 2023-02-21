Петуненкова (Букаткина) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петуненкова (Букаткина) Татьяна Иванова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
30.01.1891 ст.

Муж: Петуненков Семён Сергеев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.

Сын: Петуненков Никанор Семёнов

Отец ребёнка: Петуненков Семён Сергеев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1902 ст.

Дочь: Прасковья Семёнова

Отец ребёнка: Петуненков Семён Сергеев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Петуненков Семён Сергеев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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