Федоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1928

Дочь: Спиридонова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Неизвестно Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Федорова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Неизвестно Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Федорова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Неизвестно Алексеевна

Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Лисовская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Неизвестно Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Неизвестно Алексеевна

Смерть
Неизвестно