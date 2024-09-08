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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Илья Иванов
Отец ребёнка: Буров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Буров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Василий Иванов
Отец ребёнка: Буров Иван
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Буров Иван
Рождение ребёнка
1881
Сын: Буров Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Буров Иван