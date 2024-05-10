Федосья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно