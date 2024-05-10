Федосья Тихоновна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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