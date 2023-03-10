Тимофеев Захарий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1910
Сын: Тимофеев Тихон (Петр) Захарович
Мать ребёнка: Тимофеева Евдокия Никаноровна
Среднее Аверкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно