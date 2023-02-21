Бердоусов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердоусов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1956

Дочь: Суржик Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Бердоусова Нина Степановна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1961

Сын: Бердоусов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бердоусова Нина Степановна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердоусова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бердоусова Нина Степановна

Смерть
Неизвестно
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