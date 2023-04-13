Орлова (Балакшина) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Балакшина) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Балакшина Елена Андреевна