Егорова (Макова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Макова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1928

Дата смерти

06.06.1916

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
06.06.1916
Рождение
28.07.1928

Отец: Маков Андрей Васильевич

Мать: Макова Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Егор Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1952

Дочь: Петрякова (Егорова) Людмила Егоровна

Отец ребёнка: Егоров Егор Петрович

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