Егорова (Макова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1928
Дата смерти06.06.1916
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
06.06.1916
Рождение
28.07.1928
Отец: Маков Андрей Васильевич
Мать: Макова Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Егор Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1952
Дочь: Петрякова (Егорова) Людмила Егоровна
Отец ребёнка: Егоров Егор Петрович