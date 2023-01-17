Хмель Карп?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Хмель Семен?
Мать: не указана
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: не указана
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмель Илья Карпович
Мать ребёнка: не указана
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Смерть
Неизвестно