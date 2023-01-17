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Хмель Карп?

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Место рождения

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1838 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Хмель Семен?

Мать: не указана

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Хмель Даниил Карпович

Мать ребёнка: не указана

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмель Илья Карпович

Мать ребёнка: не указана

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Смерть
Неизвестно
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