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Елисеева Надежда Александровна

Место рождения

Афанасьевское, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

08.11.1913

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913

Отец: Елисеев Александр Варфоламеевич

Мать: Елисеева Марина Андреевна

Афанасьевское, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1934

Сын: Бокарёв Борис Николаевич

Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1936

Дочь: Бочкарева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1940

Дочь: Бочкарёва Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.01.1945

Сын: Бокарёв Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.12.1947

Дочь: Бочкарева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1950

Сын: Бокарёв Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич

Ачит, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1953

Сын: Бокарёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич

Смерть
2006