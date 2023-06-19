Елисеева Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения08.11.1913
Дата смерти2006
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913
Рождение ребёнка
?.07.1934
Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1936
Дочь: Бочкарева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1940
Дочь: Бочкарёва Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1945
Сын: Бокарёв Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.12.1947
Дочь: Бочкарева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич
Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1950
Сын: Бокарёв Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич
Ачит, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1953
Сын: Бокарёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бокарёв Николай Дмитриевич
Смерть
2006