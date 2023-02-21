Шипов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1851
Дата смерти14.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877
Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1893
Место жительства
С 1911
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
14.01.1920
Место жительства
По 1920