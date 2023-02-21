Шипов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1851

Дата смерти

14.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1877
Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1893
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1911
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
14.01.1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1920
Москва, город федерального значения Москва
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