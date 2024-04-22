Худеев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1909
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909
Отец: Худеев Андрей Андреевич
Мать: Худеева Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худеева Александра Васильевна
Призыв на военную службу
28.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1942