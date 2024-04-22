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Худеев Иван Андреевич

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.10.1909

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909

Отец: Худеев Андрей Андреевич

Мать: Худеева Феодора Ивановна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худеева Александра Васильевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Призыв на военную службу
28.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худеева Александра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.02.1942
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