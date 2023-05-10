Стрелкова (Ворсина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияКокуй Сретенский район Забайкальский край
Дата рождения22.09.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1973
Отец: Ворсин Сергей Ильич
Кокуй Сретенский район Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрелков Александр Львович
Ксеньевка, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.07.1992
Дочь: Юшкова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Стрелков Александр Львович