Стрелкова (Ворсина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелкова (Ворсина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Кокуй Сретенский район Забайкальский край

Дата рождения

22.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1973

Отец: Ворсин Сергей Ильич

Мать: Ворсина Галина Анатольевна

Кокуй Сретенский район Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрелков Александр Львович

Ксеньевка, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.07.1992

Дочь: Юшкова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Стрелков Александр Львович