Воронцов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Шихунова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Воронцова София Петровна

Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Сурина Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Воронцова София Петровна

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Воронцова София Петровна

Смерть
Неизвестно
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