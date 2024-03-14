Воронцов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: Шихунова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Воронцова София Петровна
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Сурина Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Воронцова София Петровна
Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воронцова София Петровна
Смерть
Неизвестно