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Горячева Екатерина Николаевна

Место рождения

Нередищи, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячев Николай

Мать: не указана

Нередищи, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Комиссаров Иван Давыдович

Отец ребёнка: Комиссаров Давыд Иосифович

Рябково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Или в соседних : Фролово, Кобылино, Новая Шомохта и тд
Смерть
Неизвестно

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