Горячева Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горячев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Комиссаров Иван Давыдович
Отец ребёнка: Комиссаров Давыд Иосифович
Рябково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Или в соседних : Фролово, Кобылино, Новая Шомохта и тд
Смерть
Неизвестно