Тершукова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТершукова Вера Васильевна

Тершукова Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тершуков Василий Николаевич

Мать: Полстьянова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грюк Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Грюк Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грюк Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Грюк Сергей Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close