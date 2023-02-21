Тершукова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грюк Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Грюк Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грюк Сергей Анатольевич