Швецов (Воробьев) Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932
Отец: Воробьев (воробей) Иван
Мать: Воробьева (воробей) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Нина
Смерть
Неизвестно