Швецов (Воробьев) Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов (Воробьев) Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1914 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932

Отец: Воробьев (воробей) Иван

Мать: Воробьева (воробей) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Нина

Смерть
Неизвестно
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