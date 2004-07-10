Пьянков Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянков Тимофей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2004

Отец: Пьянков Михаил Николаевич

Мать: Пьянкова Вероника Юрьевна

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