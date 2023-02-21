Ивашкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвашкин Владимир

Ивашкин Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1951

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951

Отец: Ивашкин Семен Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1980

Дочь: Михаленко Кристина

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия
Работа или профессия
Неизвестно
https://ok.ru/profile/562172024964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close