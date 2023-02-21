Ивашкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951
Отец: Ивашкин Семен Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1980
Дочь: Михаленко Кристина
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия
Работа или профессия
Неизвестно
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