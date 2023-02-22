Безденежных Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1909
Сын: Безденежных Иван Филиппович
Мать ребёнка: Безденежных Елизавета
Докукинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безденежных Елизавета
Смерть
Неизвестно