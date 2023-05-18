Жабина Прасковья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Прасковья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1865

Дочь: Пераскева Емельяновна

Отец ребёнка: Жабин Емельян Александрович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-1824, л.15об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Емельян Александрович

Смерть
Неизвестно