Жабина Прасковья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1865
Дочь: Пераскева Емельяновна
Отец ребёнка: Жабин Емельян Александрович
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-1824, л.15об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно