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Зворыгин Андрей Агафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1871

Дата смерти

18.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1871

Отец: Зворыгин Агафон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1899

Сын: Зворыгин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Зворыгина Ненила Никандровна

Военная служба
Между 1904 и 1905
Shenyang, China
В Русско-японскую войну служил в чине фельдфебеля | Интендант
Рождение ребёнка
28.09.1926

Дочь: Двоеглазов Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Зворыгина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоеглазова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Зворыгина Ненила Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиляева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Зворыгина Ненила Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зворыгина Ненила Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Зворыгина Елизавета Михайловна

Смерть
18.11.1956
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