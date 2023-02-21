Зворыгин Андрей Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1871
Дата смерти18.11.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1871
Отец: Зворыгин Агафон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1899
Сын: Зворыгин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Зворыгина Ненила Никандровна
Военная служба
Между 1904 и 1905
Shenyang, China
В Русско-японскую войну служил в чине фельдфебеля | Интендант
Рождение ребёнка
28.09.1926
Дочь: Двоеглазов Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Зворыгина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоеглазова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Зворыгина Ненила Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиляева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Зворыгина Ненила Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Зворыгина Елизавета Михайловна
Смерть
18.11.1956