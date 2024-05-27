Абсалямов Ильмир Гайнитдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямов Ильмир Гайнитдинович

Абсалямов Ильмир Гайнитдинович

avatar

Место рождения

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

06.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1991

Отец: Абсалямов Гайнитдин Саитович

Мать: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Хуббитдинова) Ильгина Раяновна

Рождение ребёнка
12.04.2017

Дочь: Абсалямова Элина Ильмировна

Мать ребёнка: Абсалямова (Хуббитдинова) Ильгина Раяновна

Рождение ребёнка
12.07.2019

Дочь: Абсалямова Айгиза Ильмировна

Мать ребёнка: Абсалямова (Хуббитдинова) Ильгина Раяновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.