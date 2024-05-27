Абсалямов Ильмир Гайнитдинович
Место рожденияд.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения06.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.2017
Дочь: Абсалямова Элина Ильмировна
Мать ребёнка: Абсалямова (Хуббитдинова) Ильгина Раяновна
Рождение ребёнка
12.07.2019
Дочь: Абсалямова Айгиза Ильмировна
Мать ребёнка: Абсалямова (Хуббитдинова) Ильгина Раяновна