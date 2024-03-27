Русина (Русина) Анастасия
Место рожденияхутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Дата рождения29.10.1900
Дата смерти10.12.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900
Отец: Русин Корней
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пряхин Семен
Отец ребёнка: Пряхин Макар
Рождение ребёнка
25.12.1924
Дочь: Неверова Анна
Отец ребёнка: Пряхин Макар
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
16.10.1927
Сын: Пряхин Григорий
Отец ребёнка: Пряхин Макар
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской
Рождение ребёнка
07.01.1929
Дочь: Ермизина Александра
Отец ребёнка: Пряхин Макар
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пряхин Макар
Смерть
10.12.1981
г Оренбург
Похороны
Неизвестно
г Оренбург