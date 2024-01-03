Крютченко (Панченко) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крютченко (Панченко) Евгения

Место рождения

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панченко Андрей

Мать: Панченко (Акимова) Александра

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крютченко Михаил

Рождение ребёнка
1941

Сын: Крютченко Василий

Отец ребёнка: Крютченко Михаил

Рождение ребёнка
1942

Сын: Крютченко Николай

Отец ребёнка: Крютченко Михаил

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Дубинина (Крютченко) Вера

Отец ребёнка: Крютченко Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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