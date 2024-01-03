Крютченко (Панченко) Евгения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крютченко Михаил
Рождение ребёнка
1941
Сын: Крютченко Василий
Отец ребёнка: Крютченко Михаил
Рождение ребёнка
1942
Сын: Крютченко Николай
Отец ребёнка: Крютченко Михаил
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Дубинина (Крютченко) Вера
Отец ребёнка: Крютченко Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно