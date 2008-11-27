Маркарян Гагик Артакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркарян Гагик Артакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2008

Отец: Маркарян Артак

Мать: Симонян Алина Нодаровна

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