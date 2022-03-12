Родионов Анатолий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Анатолий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1937

Дата смерти

12.03.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.03.2022
Москва, город федерального значения Москва

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