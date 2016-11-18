Лорай (Iorey) Ольга (Olinda) Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лорай (Iorey) Ольга (Olinda) Адамовна

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Место рождения

с. Куттер Бальцеровский кантон Саратовская губерния

Дата рождения

16.05.1928

Дата смерти

18.11.2016

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1928

Отец: Лорай (Lorey) Адам Филиппович

Мать: Лорай (Roth Роти Роди) Амалия Максимовна

Дата рождения по источникам 09 мая 1928 года Крещена 28 мая 1928 года
Бракосочетание
01.05.1952

Муж: Кондратьев Георгий Андреевич

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Георгий Андреевич

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Георгий Андреевич

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Георгий Андреевич

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Георгий Андреевич

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
18.11.2016
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

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