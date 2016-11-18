Лорай (Iorey) Ольга (Olinda) Адамовна
Место рожденияс. Куттер Бальцеровский кантон Саратовская губерния
Дата рождения16.05.1928
Дата смерти18.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1928
Дата рождения по источникам 09 мая 1928 года Крещена 28 мая 1928 года
Бракосочетание
01.05.1952
Рождение ребёнка
18.03.1953
Рождение ребёнка
01.02.1955
Рождение ребёнка
18.06.1957
Рождение ребёнка
25.07.1964
Смерть
18.11.2016
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область