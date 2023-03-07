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Рябева Параскева Семенова

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Место рождения

дер. Рыбная Ватага, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Рыбная Ватага, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Рябев Антон Гуриев

Отец ребёнка: Рябев Гурий Михайлов

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябев Гурий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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