Рябева Параскева Семенова
Место рождениядер. Рыбная Ватага, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Рыбная Ватага, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Рябев Антон Гуриев
Отец ребёнка: Рябев Гурий Михайлов
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябев Гурий Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795