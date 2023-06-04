Левкин Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкин Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962

Отец: Левкин Владимир

Мать: Ломшина Наталья Николаевна