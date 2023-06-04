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Левкин Евгений Владимирович
Левкин Евгений Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.08.1962
Пол
Мужской
Отец
Левкин Владимир
Мать
Ломшина Наталья Николаевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962
Отец:
Левкин Владимир
Мать:
Ломшина Наталья Николаевна
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