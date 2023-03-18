Безсонова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Родила дочь, крестили и регистрировали в церкви Московский уезд, СЕЛО КАПОТНЯ ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ЗА 1916, 1917 ГГ. СЕЛО КОСМО-ДАМИАНСКОЕ, ЦЕРКОВЬ КОСМО-ДАМИАНСКАЯ, ЗА 1914-1916 ГГ
Рождение ребёнка
25.07.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безсонов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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