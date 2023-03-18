Безсонова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Родила дочь, крестили и регистрировали в церкви Московский уезд, СЕЛО КАПОТНЯ ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ЗА 1916, 1917 ГГ. СЕЛО КОСМО-ДАМИАНСКОЕ, ЦЕРКОВЬ КОСМО-ДАМИАНСКАЯ, ЗА 1914-1916 ГГ
Рождение ребёнка
25.07.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безсонов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно