Бабина Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Бабин Ларион Иевлев
Отец ребёнка: Бабин Иев (Иов) Савинов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ксения Иевлева
Отец ребёнка: Бабин Иев (Иов) Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834