Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
23.06.1872
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
13.10.1873
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
22.06.1879
Сын: Наумов Иван
Отец ребёнка: Наумов Александр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно