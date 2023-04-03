Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Наумов Александр

Рождение ребёнка
23.06.1872

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Наумов Александр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.10.1873

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Наумов Александр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1879

Сын: Наумов Иван

Отец ребёнка: Наумов Александр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно