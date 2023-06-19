Иванова (Semionov Семёнова) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Semionov Семёнова) Лилия

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ivanov Иванов Victor Д

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1956

Сын: Иванов Andrei Андрей

Отец ребёнка: Ivanov Иванов Victor Д

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Смерть
1993