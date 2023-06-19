Иванова (Semionov Семёнова) Лилия
Место рождения
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ivanov Иванов Victor Д
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1956
Сын: Иванов Andrei Андрей
Отец ребёнка: Ivanov Иванов Victor Д
Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Смерть
1993