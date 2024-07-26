Ежова (Карноухова) Мария Сергевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Карноухова) Мария Сергевна

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Карноухов Сергей

Мать: не указана

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
08.01.1893 ст.

Муж: Ежов Никита Иванович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.

Сын: Ежов Степан Никитич

Отец ребёнка: Ежов Никита Иванович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.

Сын: Ежов Иван Никитич

Отец ребёнка: Ежов Никита Иванович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.12.1898 ст.

Дочь: (Ежова) Евгения Никитична

Отец ребёнка: Ежов Никита Иванович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

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