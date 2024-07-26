Ежова (Карноухова) Мария Сергевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1872 ст.
Отец: Карноухов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1893 ст.
Муж: Ежов Никита Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.
Сын: Ежов Степан Никитич
Отец ребёнка: Ежов Никита Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.
Сын: Ежов Иван Никитич
Отец ребёнка: Ежов Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1898 ст.
Дочь: (Ежова) Евгения Никитична
Отец ребёнка: Ежов Никита Иванович