Штей ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штей ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1915

Сын: Штей Семён Емельянович

Отец ребёнка: Штей Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штей Иван Емельянович

Отец ребёнка: Штей Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрлих Лидия Емельяновна

Отец ребёнка: Штей Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косьмина Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Штей Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Штей Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штей Емельян

Смерть
Неизвестно