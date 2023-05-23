Штей ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1915
Отец ребёнка: Штей Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Штей Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрлих Лидия Емельяновна
Отец ребёнка: Штей Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косьмина Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Штей Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Штей Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штей Емельян
Смерть
Неизвестно