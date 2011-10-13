Меньщикова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1914
Дата смерти13.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Останина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Меньщиков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яценко Тамара Павловна
Отец ребёнка: Меньщиков Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2011