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Меньщикова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1914

Дата смерти

13.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Останина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Меньщиков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яценко Тамара Павловна

Отец ребёнка: Меньщиков Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Павел Михайлович

Смерть
13.10.2011